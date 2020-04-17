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  17 апреля 2020
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Рустам Эмомали избран спикером сената Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали избран председателем Маджлиси милли (нижняя палата парламента).

Сегодня, 17 апреля, в Душанбе состоялась первая сессия Маджлиси милли шестого созыва, на которой принял участие и выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно конституционному закону «О Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ» до избрания нового спикера Маджлиси милли первую сессию Маджлиси милли шестого созыва проводил самый старейший член верхней палаты парламента Низом Косим.

В марте этого года Рустам Эмомали был избран членом Верховной палаты парламента Таджикистана.

В 2017 году он был избран мэром Душанбе.

Рустам Эмомали родился в 1987 году, образование получил в Таджикском национальном университете по специальности "Международные экономические отношения".

С 2012 по 2017 годы Рустам Эмомали занимал должность президента футбольной федерации Таджикистана.

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