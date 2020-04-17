В России воспитанники морского училища заразились коронавирусом, возможно, от преподавателя

CentralAsia (CA) - Тесты на коронавирус 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты, сообщает ТАСС с ссылкой на Министерства обороны РФ.

«В рамках проводимого военными медиками превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты», - сказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, состояние всех инфицированных нормальное, симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела в норме.

«Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в городе Москве», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что к участию в совместных тренировках парадных расчетов в Алабине воспитанники и преподаватели Нахимовского морского училища не привлекались.

Заразившиеся помещены на карантин в один из санаториев Минобороны.

«Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели училища находятся на обсервации по месту размещения. При этом эпидемическая обстановка в самом Нахимовском морском училище и его региональных филиалах оценивается как стабильная и контролируемая. Там ежедневно проводятся мероприятия по диагностике личного состава и полной дезинфекции всех помещений и материальных средств», - сказали в ведомстве

Тренировки парадных расчетов и подготовка к параду Победы продолжались по плану после введения нерабочих недель. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего в парадных расчетах будут задействованы 15 тыс. человек. Как сообщал ТАСС источник в силовых структурах, 6 апреля в Алабине прошла первая совместная тренировка пеших парадных расчетов, бронетехники и авиации.

По последним данным, в России зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273.