За сутки в Испании от коронавируса скончались 585 человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Испании от коронавируса скончались 585 человек число инфицированных увеличилось на 5250 — значительный рост по сравнению с предыдущим днем, пишет euronews.

В Министерстве здравоохранения объясняют это тем, что специалисты начали широко применять тесты на антитела, выявляя тех, кто переболел бессимптомно.

Выборочную проверку должны пройти около миллиона человек. При этом растёт и количество зарегистрированных смертей, поскольку тестирование идёт также в моргах и похоронных бюро.

Общее число случаев в Испании с начала пандемии превысило 188 тысяч человек, а число жертв коронавируса — более 19 тыс, передает euronews.

На этом фоне сегодня опубликован декрет, согласно которому испанские регионы должны сообщать центральному правительству обо всех умерших от коронавируса, вне зависимости от места, где была зафиксирована смерть. Речь идёт в первую очередь о домах престарелых — некоторые регионы не включали их в свои отчёты, в то время как ситуация в этих заведениях, согласно многим сообщениям, весьма тревожная.