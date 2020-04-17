В Казахстане обнаружили 18 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:25 в Казахстане зарегистрировано еще 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи выявлены в городе Нур-Султан – 8, Алматинской области – 8, в Западно-Казахстанской области – 2.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 1498 случаев, из них:
- в городе Алматы - 461;
- Нур-Султан - 341;
- Кызылординской области - 143;
- Карагандинской области - 87;
- Акмолинской области - 81;
- Атырауской области - 72;
- Туркестанской области - 56;
- Жамбылской области - 53;
- Шымкент - 46;
- Алматинской области - 37;
- Западно-Казахстанской области - 32;
- Северо-Казахстанской области - 29;
- Актюбинской области - 18;
- Павлодарской области - 15;
- Мангистауской области - 12;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 7.