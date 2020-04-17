В Казахстане обнаружили 18 новых случаев коронавируса

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:25 в Казахстане зарегистрировано еще 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в городе Нур-Султан – 8, Алматинской области – 8, в Западно-Казахстанской области – 2.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 1498 случаев, из них:

- в городе Алматы - 461;

- Нур-Султан - 341;

- Кызылординской области - 143;

- Карагандинской области - 87;

- Акмолинской области - 81;

- Атырауской области - 72;

- Туркестанской области - 56;

- Жамбылской области - 53;

- Шымкент - 46;

- Алматинской области - 37;

- Западно-Казахстанской области - 32;

- Северо-Казахстанской области - 29;

- Актюбинской области - 18;

- Павлодарской области - 15;

- Мангистауской области - 12;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 7.