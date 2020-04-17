В России от коронавируса скончался таджикистанец. Это первый летальный исход среди граждан этой страны

CentralAsia (TJ) - В России от коронавируса умер гражданин Таджикистана, сообщает Asia-Plus.

Информацию подтвердили в посольстве Таджикистана в России. Это первый случай с летальным исходом среди таджикистанцев в этой стране.



Вчера, 16 апреля от коронавируса скончался первый гражданин нашей страны. Он житель района Абдурахмони Джоми. В настоящее время врачи изолировали квартиру, где он проживал вместе с шестью другими мигрантами. Сегодня при содействии посольства и таджикского предпринимателя, он был похоронен. Поскольку совместные молитвы запрещены, мы собрались 20-30 человек, чтобы похоронить нашего соотечественника Место для захоронения оплатил таджикский предприниматель, сообщили в посольстве.



По различным данным, в больницах России с коронавирусом госпитализированы более 70 граждан Таджикистана, пишет портал.



Региональная Общественная Организация «НУР», которая объединяет в России жителей ГБАО, на своей странице в Facebook сообщает, что 66 членов организации на сегодня заражены коронавирусом. Также говорится, что зарегистрированы 125 человек с подозрением на коронавирус, 220 контактировавших с больными и 2 случая смерти.





