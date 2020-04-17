В Узбекистане число излечившихся от коронавируса достигло 153 человека

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане число полностью излечившихся от коронавируса достигло 153 человек, - сообщила пресс-служба Минздрава.

Ещё 13 пациентов с диагнозом COVID-19, проходивших лечение в инфекционных больницах Андижанской и Наманганской областей полностью выздоровели. Они направлены на реабилитацию.

Ранее Минздрав сообщил ещё о 7 выздоровевших. Все, кто выздоровел, были из Намангана, а один приехал в Наманган из Турции. Остальные попали в контакт с людьми с коронавирусной инфекцией и заразились.

Из пациентов 3 - мужчин и 4 - женщины. Среди них самому старшему - 62 года, младшему - 25 лет.

К настоящему времени общее число излечившихся от коронавируса в стране достигло 153 человек.