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  17 апреля 2020
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Главный санврач Узбекистана объяснил уменьшение новых случаев коронавируса изоляцией в карантинной зоне

CentralAsia (UZ) -  Главный государственный санитарный врач Бахром Алматов объяснил, почему количество случаев заболевания коронавирусом уменьшилось. По мнению Алматов, это объясняется полной изоляцией людей, прибывших разными рейсами в Узбекистан, в карантинной зоне, - сообщает Минздрав.

"Снижение количества пациентов с коронавирусной инфекцией в течение двух дней подряд связано с изоляцией людей в карантинной зоне. В карантинной зоне только 4 человека помещаются в один контейнер, и никому снаружи не разрешается входить и выходить. Поэтому заболеваемость коронавирусом в карантинной зоне резко снизилась. Однако это не является основанием сделать вывод о том, что ситуация в целом улучшилась. Даже за пределами карантинной зоны могут быть случаи распространения этого вируса, и для того, чтобы держать все это под контролем, мы должны строго придерживаться карантинному режиму», - отметил Алматов.

За прошедшие сутки прирост новых случаев в Узбекистане составил 31. А за полдня 17 апреля выявлено 10 случаев коронавируса.

В настоящее время в Узбекистане насчитывается 1390 случаев коронавируса.

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