Семеро детей в возрасте до 1 года были заражены коронавирусом в Ташкенте

- Узбекистан, общество
- 20:49, 17 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - Коронавирус был выявлен у 7 детей в возрасте до 1 года в Ташкенте. Об этом было объявлено сегодня на брифинге с участием главного государственного санитарного инспектора Бахрома Алматова.
По словам Алматова, среди пациентов с коронавирусом в Ташкенте:
- 52 домохозяйки,
- 20 школьников,
- 12 молодых людей
- 20 безработных.
Распространение коронавирусной инфекции напрямую зависит от расположения учреждений, которые посещали пациенты, а также от местоположения карантинного учреждения граждан, находящихся на карантине. Сообщается, что среди пациентов 32 человека старше 60 лет, 28 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 82 человека в возрасте от 30 до 39 лет и 88 человек в возрасте от 20 до 29 лет.
Кроме того, 7 пациентов - дети в возрасте до 1 года и 3 в возрасте от 1 до 2 лет.