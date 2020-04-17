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  17 апреля 2020
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В Казахстане 79% пациентов переносят коронавирус без симптомов, - Главный санврач

CentralAsia (KZ) -  Большинство пациентов с коронавирусом в Казахстане переносят болезнь без симптомов, пишет Tengrinews.

По словам главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, эти пациенты составляют 79%.

«Состояние пациентов оценивается как легкое, в бессимптомном состоянии - 79% пациентов, средней тяжести - 18%, у 21% состояние тяжелое, два пациента в крайне тяжелом состоянии», - сказала она.

На 17 апреля в Казахстане зарегистрировано 1498 зараженных, скончались — 17, вылечились — 340.

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