На ночь в Казахстане выявлены 48 новых случаев коронавируса. Всего 1546

Казахстан, общество

22:58, 17 апреля 2020

Просмотров: 306

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:50 в Казахстане зарегистрированы 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Новые случаи зафиксированы в городе Алматы - 34, Нур-Султане - 5, Актюбинской области - 5, Костанайской области - 2, Западно-Казахстанской области - 1, Жамбылской области - 1. Общее количество заражённых в Казахстане достигло 1546 человек.