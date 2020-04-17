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  17 апреля 2020
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На ночь в Казахстане выявлены 48 новых случаев коронавируса. Всего 1546

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:50 в Казахстане зарегистрированы 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи зафиксированы в городе Алматы - 34, Нур-Султане - 5, Актюбинской области - 5, Костанайской области - 2, Западно-Казахстанской области - 1, Жамбылской области - 1.

Общее количество заражённых в Казахстане достигло 1546 человек.

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