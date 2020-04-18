Чили станет первой страной, которая будет выдавать «карты иммунитета» тем, кто выздоровеет от COVID-19

Сантьяго, Чили

CentralAsia (KG) - В понедельник утром Чили станет первой страной, которая выпустит «карты иммунитета» для тех, кто выздоровел от коронавируса. Карта освобождает владельцев от карантина, чтобы они могли вернуться на работу. Об этом пишет корреспондент Гардиан Джон Бартлетт.

Министр здравоохранения Чили объявил, что некоторые карточки будут выдаваться в зависимости от наличия антител к вирусу, несмотря на трудности в получении надежных тестов.

Он пообещал «очень высокую вероятность», что держатели карт будут незаразными.

Чили считает, что пациенты перестают быть заразными через 14 дней после первых признаков острых симптомов или после выписки из больницы в более серьезных случаях. Лица с ослабленной иммунной системой считаются незаразными только через 28 дней после появления симптомов.

Тем не менее, остается опасения по поводу продолжительности устойчивости выздоровевших пациентов к вирусу. Южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний объявил, что 141 выздоровевших пациентов вновь заболели, дав положительный результат на повторный тест. Национальный институт здравоохранения Италии заявил, что только около 10% выздоровевших пациентов выработали антитела.

С тех пор, как шли разговоры об это стратегии в качестве мер для отмены карантина, были опасения, что система может стимулировать заражение среди тех, кто считает, что может быстро побороть вирус и вернуться к работе, или что начнет процветать черный рынок поддельных карт.

Германия и Италия обсуждают «паспорта иммунитета» в качестве стратегии выхода перед тем, как ослабить карантин, а министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок предложил схему с ношением браслетов, которые будут указывать на иммунитет человека. США рассматривают аналогичную политику.

Согласно официальной статистике, в Чили зарегистрировано 9 252 случаев Covid-19, более половины из которых находятся в столице страны Сантьяго, которая сейчас на карантине. В стране умерли 116 человек.