В Узбекистане число случаев коронавируса составляет 1405

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:00 часов 17 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1405.

Как сообщается, Министерство здравоохранения, коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 15 граждан.

За день прирост составил 56 новых случаев.

По последним данных, за всё время пандемии выздоровевших по стране 156 человек, скончались 4 пациента.