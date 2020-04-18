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  18 апреля 2020
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В Узбекистане число случаев коронавируса составляет 1405

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 17 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1405.

Как сообщается, Министерство здравоохранения, коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 15 граждан.

За день прирост составил 56 новых случаев.

По последним данных, за всё время пандемии выздоровевших по стране 156 человек, скончались 4 пациента.

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