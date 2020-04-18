В Казахстане на утро 18 апреля подтверждены 45 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:30 в Казахстане зарегистрировано еще 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Из 45 в Шымкенте – 11, Алматы – 9, Западно-Казахстанской области – 6, Нур-Султан – 4, Атырауской области – 4, Актюбинской области -2, Жамбылской области – 4, Павлодарской области – 2, Карагандинской области -2, Туркестанской области – 1.
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На сегодняшний день в стране подтвержден 1591 случай, из них:
- Алматы - 504;
- Нур-Султан - 350;
- Кызылординской области - 143;
- Карагандинской области - 89;
- Акмолинской области - 81;
- Атырауской области - 76;
- Жамбылской области - 58;
- Шымкент - 57;
- Туркестанской области - 57;
- Западно-Казахстанской области - 39;
- Алматинской области - 37;
- Северо-Казахстанской области - 29;
- Актюбинской области - 25;
- Павлодарской области - 17;
- Мангистауской области - 12;
- Костанайской области - 9;
- Восточно-Казахстанской области - 8.