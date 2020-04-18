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  18 апреля 2020
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В Узбекистан для борьбы с коронавирусом прибыла группа врачей из Китая

CentralAsia (UZ) -  По инициативе президента Шавкат Мирзиёева в Узбекистан прибыла группа китайских консультантов и медицинских экспертов в составе 15 человек, - сообщил Минздрав.

Китайская медицинская бригада прибыла из города Наньчан (административный центр провинции Цзянси). Данная провинция граничит с провинцией Хубэй (эпицентр вспышки коронавируса) и занимает первое место в Китае по количеству выздоровевших пациентов.

Медицинская бригада состоит из вирусологов, эпидемиологов, пульмонологов, терапевтов, хирургов и инфекционистов. А также среди них есть опытные врачи из ведущих клиник, которые были направлены непосредственно в очаг распространения COVID-19 – в город Ухань и другие города провинции Хубэй для оказания экстренной медицинской помощи в рамках общенациональной борьбы с коронавирусом в КНР в январе-феврале текущего года.

Одновременно с группой китайских специалистов привезен и гуманитарный груз от имени правительства Китая с необходимыми медицинскими средствами и препаратами.

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