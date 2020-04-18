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  18 апреля 2020
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Узбекистан закупит 2300 аппаратов ИВЛ и медоборудование на $30 млн

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан закупит 2300 аппаратов искусственной вентиляции легких.Об этом 17 апреля сообщил президент Шавкат Мирзиёев в ходе совещания по вопросам усиления борьбы с пандемией коронавируса.

Как отмечалось в ходе заседания, в этом году намечено освоить 2,7 миллиарда долларов, выделенных международными и зарубежными финансовыми структурами. Большая часть этих средств приходится на долю Азиатского банка развития, Всемирного банка и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Перед Министерством здравоохранения поставлена задача закупить 2,3 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования за счет 30 миллионов долларов от Азиатского банка развития и Всемирного банка.

В условиях пандемии планируется привлечь 700 миллионов долларов на поддержку предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

Глава Узбекистана также отметил необходимость ассигнования этих средств прежде всего на развитие плодоовощеводства, пищевой промышленности и поддержку экспорта.

Ранее, в конце марта, Мирзиёев поручил закупить 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов ИВЛ. По данным местных СМИ, 500 аппаратов ИВЛ планируется закупить у России, оборудование должно прибыть 22 апреля.

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