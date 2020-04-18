В США число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч

CentralAsia (CA) - На территории США число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило отметку в 700 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

На 18 апреля в стране зарегистрировали 702 164 случая заболевания. Умерли 37 054 человек, более 58 тыс. пациентов выздоровели.

Самая тяжелая обстановка сложилась в городе Нью-Йорк, где умерли более 13 тыс. человек.

По словам президента США Дональда Трампа, общее число жертв коронавирусной инфекции в стране может составить 60-65 тыс. человек.

Число зараженных во всем мире превысило 2,2 млн, а умерших — более 154 тыс. На втором после США месте по количеству заболевших находится Испания — 190,8 тыс. человек (умерли 20 тыс.), а на третьем — Италия, где насчитывается 22 тыс. жертв на 172 тыс. инфицированных.