Главный инфекционист США отрицает искусственное происхождение коронавируса

CentralAsia (CA) - Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил на брифинге в Белом доме, что коронавирус имеет естественное происхождение.

Недавно было исследование <...>, в ходе которого группа высококвалифицированных специалистов по эволюции вирусов изучила генетическую последовательность этого вируса и генетические последовательности, которыми заражаются летучие мыши, и рассмотрела их эволюцию. Мутации, которые потребовались для того, чтобы получить вирус, который мы имеем сейчас, полностью соответствуют передаче от животного к человеку, — привели слова Энтони Фаучи в ТАСС.

До этого, 16 апреля 2020 года представитель МИД КНР Чжао Лицзянь раскритиковал сюжет американского телеканала Fox News, в котором указано на искусственное происхождение вируса в лаборатории Института вирусологи в Ухани. Официальный представитель ведомства отметил, что факты, представленные в материале, не имеют доказательств, а неназванный источник телеканала не может быть доказательством искусственного происхождения вируса.

Ранее сообщалось, что США начали расследование происхождения коронавируса.