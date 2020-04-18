Российские ученые сообщили о завершении разработки тест-системы на антитела к вирусу

CentralAsia (CA) - Российские исследователи завершили работу над тест-системой, которая позволяет определить наличие иммунитета. Об этом в своем Facebook сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов, участвующий в эксперименте.

По словам учёного, теперь начнутся клинические испытания тестов в независимых лабораториях. Если результаты будут успешными, начнется процедура регистрации, которую, как отметил Ефимов, сейчас упростили.

«Тест не только позволяет выявить уже переболевших, но и отобрать людей с высокой концентрацией антител. Их плазма может быть использована для лечения тяжелобольных. Мы видим, что у большинства наших доноров титр антител достаточно высокий и надеемся, что пока он будет сохраняться, это защитит их от повторного заражения», — написал исследователь.

Он добавил, что антитела — это не единственный инструмент иммунной системы, и работа ученых также направлена на изучение Т-лимфоцитов, которые нужны для распознания фрагментов вируса. «Для того, чтобы они (антитела - прим.ред.) начали вырабатываться и для того, чтобы убивать зараженные вирусом клетки, необходимы Т-лимфоциты, которые узнают фрагменты вируса. Именно они обеспечивают долгосрочную защиту от инфекции – иммунологическую память. Второе и не менее важное направление нашей работы – это исследование Т-клеточного ответа на COVID-19», - отметил Ефимов.

