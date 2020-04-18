Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1593

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:00 в Алматинской области зарегистрировано еще 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 1593 случая регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 504;



- Нур-Султан - 350;



- Кызылординской области - 143;



- Карагандинской области - 89;



- Акмолинской области - 81;



- Атырауской области - 76;



- Жамбылской области - 58;



- Шымкент - 57;



- Туркестанской области - 57;



- Западно-Казахстанской области - 39;



- Алматинской области - 39;



- Северо-Казахстанской области - 29;



- Актюбинской области - 25;



- Павлодарской области - 17;



- Мангистауской области - 12;



- Костанайской области - 9;



- Восточно-Казахстанской области - 8.