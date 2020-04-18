Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1593
CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:00 в Алматинской области зарегистрировано еще 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 1593 случая регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы - 504;
- Нур-Султан - 350;
- Кызылординской области - 143;
- Карагандинской области - 89;
- Акмолинской области - 81;
- Атырауской области - 76;
- Жамбылской области - 58;
- Шымкент - 57;
- Туркестанской области - 57;
- Западно-Казахстанской области - 39;
- Алматинской области - 39;
- Северо-Казахстанской области - 29;
- Актюбинской области - 25;
- Павлодарской области - 17;
- Мангистауской области - 12;
- Костанайской области - 9;
- Восточно-Казахстанской области - 8.
- Нур-Султан - 350;
- Кызылординской области - 143;
- Карагандинской области - 89;
- Акмолинской области - 81;
- Атырауской области - 76;
- Жамбылской области - 58;
- Шымкент - 57;
- Туркестанской области - 57;
- Западно-Казахстанской области - 39;
- Алматинской области - 39;
- Северо-Казахстанской области - 29;
- Актюбинской области - 25;
- Павлодарской области - 17;
- Мангистауской области - 12;
- Костанайской области - 9;
- Восточно-Казахстанской области - 8.