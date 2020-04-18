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  18 апреля 2020
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Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1593

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:00 в Алматинской области зарегистрировано еще 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1593 случая регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 504;

- Нур-Султан - 350;

- Кызылординской области - 143;

- Карагандинской области - 89;

- Акмолинской области - 81;

- Атырауской области - 76;

- Жамбылской области - 58;

- Шымкент - 57;

- Туркестанской области - 57;

- Западно-Казахстанской области - 39;

- Алматинской области - 39;

- Северо-Казахстанской области - 29;

- Актюбинской области - 25;

- Павлодарской области - 17;

- Мангистауской области - 12;

- Костанайской области - 9;

- Восточно-Казахстанской области - 8.

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