PS: Коронавирус — это пандемия, о которой американские разведчики предупреждали в течение последних 12 лет

CentralAsia (CA) - Международная медиа-организация Project Syndicate опубликовала статью об американских разведчиках, которые еще до пандемии коронавируса предупреждали президента Дональда Трампа о COVID-19. Перевод статьи сделало ИноСми.



Автор: Кент Харрингтон, бывший старший аналитик ЦРУ, служил офицером Национальной разведки в Восточной Азии, был начальником резидентуры в Азии и директором ЦРУ по связям с общественностью.

Атланта — Разведывательные агентства обычно попадают в заголовки новостей, когда они не выполнили свою работу. Но после того как президент США Дональд Трамп несколько месяцев игнорировал их предупреждения о COVID-19, и после того как его администрация несколько лет подряд не принимала всерьёз их озабоченность по поводу угрозы пандемии в целом, для профессионалов разведки настало время получить заслуженную похвалу.



Вряд ли может удивлять то, что в течение января и февраля Трамп неоднократно игнорировал разведданные об угрозе коронавируса. Трамп уже давно ясно дал понять, что не готов терпеть тех, кто не потакает его взглядам. В прошлом году во время ежегодного брифинга в Конгресс руководители разведки высказали противоречащее ему мнение сразу по нескольким вопросам, после чего он заявил, что им надо «пойти снова в школе поучиться».



В этом году пришёл счёт за развязанную Трампом войну с разведкой — в виде потерянных жизней и перегруженной системы здравоохранения. Разведывательные агентства США не только поднимали тревогу, но и представили «план боевых действий» врага, в деталях описав, как будет разворачиваться пандемия нового коронавируса. Однако Трамп, мечтающий стать президентом военного времени, не сделал ничего. Res ipsa loquitur — его пренебрежение говорит само за себя, пишет портал.



Большинство американцев никогда не увидят необработанные данные разведки и глубокие аналитические отчёты, которые президент получает каждый день, а те, кто не находится на передовой, не смогут оценить всей широты проблем национальной безопасности, за которыми должны следить аналитики и офицеры разведки. Именно поэтому так важны публичные брифинги руководителей разведслужб.



Очевидно, что на публичных брифингах не могут быть обнародованы все детали проблем, которые отслеживает разведсообщество. Но как человек, работавший в ЦРУ над десятками брифингов без грифа секретности, я знаю (Кент Харрингтон), что профессиональные аналитики делают всё возможное, чтобы, аккуратно описывая полученные секретные данные, защитить методы их получения и их источники.



Посмотрите, например, на ежегодные брифинги об угрозах в Конгрессе (в этом году этот брифинг был отложен на неопределённый срок). Выступая с оценкой угроз, директор национальной разведки предлагает единую картину, складывающуюся из данных широкого спектра агентств, чья первичная работа заключается в поиске фактов и отслеживании их последствий. На брифинге 2019 года, который так расстроил Трампа, Дэн Коутс, занимавший тогда пост директора национальной разведки, ещё раз подтвердил вывод разведсообщества, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года в интересах Трампа, и предупредил, что дружба Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном не уменьшила ядерных амбиций этой страны.



Но самое главное, что на ежегодных брифингах от директора национальной разведки (ДНР) неоднократно звучали предупреждения о риске глобальной пандемии. Впервые о серьёзности этой угрозы разведсообщество заговорило сразу после вступления в должность президента Барака Обамы в январе 2009 года. Занимавший тогда пост ДНР Дэннис Блэр заявлял, что «самая насущная транснациональная проблема в сфере здравоохранения для США — это потенциальное начало сильной пандемии, в первую очередь, крайне летального вируса гриппа». Год спустя, после вспышки «свиного гриппа» N1H1, произошедшей в 2009 году, Блэр ещё сильнее подчёркивал потенциальную опасность пандемии, которая может нарушить работу экономики.



«Отсутствие постоянного надзора и возможностей для диагностирования болезней животных снижают способность США выявлять, сдерживать и предупреждать о начале локальных эпидемий до того, как они распространятся», - заявил он,



Преемник Блэра, Джеймс Клеппер, выступил с таким же предупреждением в марте 2013 года, но он дополнил американскую оценку этой угрозы проницательной деталью. Указывая на возросшую опасность зоонозных вирусов, он предупреждал, что появление нового, легко передающегося респираторного патогена, который убивает или делает инвалидами более одного процента заболевших, входит в число наиболее деструктивных вероятных событий. Такая вспышка может привести к глобальной пандемии.



Точно предсказывая пандемию Covid-19, Клеппер ясно заявил, что «это не гипотетическая угроза». Такое же предупреждение Трамп получил в мае 2017 года, когда Коутс сослался на оценки Всемирного банка, спрогнозировавшего, что пандемия будет стоить миру около 5% ВВП. Затем Коутс выступил с таким же предупреждением в 2019 году, заявив, что «США и весь мир по-прежнему уязвимы перед новой пандемией гриппа или масштабной вспышкой заразной болезни, способных вызвать высокий уровень смертности и инвалидности, крайне негативно повлиять на мировую экономику, истощить международные ресурсы и усилить просьбы к Америке о помощи». Кто-то ещё удивляется, что преемник Коутса не торопится проводить брифинг в этом году?



Впрочем, ежегодные оценки ДНР — это не единственные брифинги без грифа секретности, которые демонстрируют степень халатности Трампа в отношении пандемии. Раз в четыре года Национальный совет по разведке, высший аналитический орган разведсообщества США, выпускает доклад «Глобальные тенденции». Это прогноз сил, которые, скорее всего, будут определять ход предстоящих десятилетий. График публикации выбран не случайно: этот стратегический доклад выходит в свет, когда меняется администрация; он предлагает президентам долгосрочный взгляд на международные тренды и помогает им сформулировать или скорректировать цели в сфере национальной безопасности.



Трамп называет пандемию Covid-19 «непредвиденной проблемой», которая «возникла из ниоткуда». Авторы трёх предыдущих докладов «Глобальные тенденции» могут позволить себе с этим не согласиться, как и сотни экспертов, с которыми они консультировались, работая над этим аналитическим документом.



Взгляните, например, на доклад 2008 года «Глобальные тенденции 2025», который был совершенно провидческим. «Появление новой, крайне заразной и вирулентной респираторной болезни человека, против которой не существует адекватных контрмер, может привести к началу глобальной пандемии», — предупреждали авторы. Эта угроза, добавляли они, скорее всего, появится «в одном из районов с высокой плотностью населения и тесными контактами между людьми и животными; таких районов много в Китае и Юго-Восточной Азии». Даже после введения ограничений на международные поездки «путешественники, у которых симптомы слабы или вообще отсутствуют, могут переносить болезнь на другие континенты».



Президент Трамп упустил множество возможностей выйти вперёд в борьбе с кризисом Covid-19, начиная с роспуска директората при Национальном совете безопасности, который следил за пандемическими угрозами. Последствия этой пандемии для здоровья людей и для экономики, с которыми мы сейчас столкнулись, уже давно были предсказаны. Аналитики разведслужб США предупреждали именно об этом сценарии в течение последних минимум 12 лет. Впрочем, даже они не смогли предвидеть, что у Америки будет президент, готовый принести столько жизней в жертву на алтарь своего эго, пишет автор.