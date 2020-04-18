Коронавирус обнаружен в Ташкентском государственном стоматологическом институте

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 18 апреля, в Ташкенте состоялся брифинг с участием руководителя информационной службы Министерства высшего и среднего специального образования Фархода Бабашева.

Как сообщили в ходе брифинга, Ташкентский государственный стоматологический институт в настоящее время закрыт на карантин из-за обнаружения коронавируса.

О том, сколько человек были помещены на карантин из-за обнаружения коронавируса в Ташкентской стоматологии, не уточняется.

В настоящее время в Узбекистане подтверждено 1450 случаев заражения коронавирусом.