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  18 апреля 2020
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За сутки в России выявлены 4785 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зарегистрированы 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 79 регионах, в Москве — 2649, 428 случаев в Подмосковье, Санкт-Петербурге — 139.

Общее количество зараженных в России составило 36 793 человека (прирост 15%), скончались — 313, выздоровели — 3057 пациентов.

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