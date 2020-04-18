За сутки в России выявлены 4785 новых случаев коронавируса
- Азия и мир, общество
- 13:55, 18 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки зарегистрированы 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 79 регионах, в Москве — 2649, 428 случаев в Подмосковье, Санкт-Петербурге — 139.
Общее количество зараженных в России составило 36 793 человека (прирост 15%), скончались — 313, выздоровели — 3057 пациентов.