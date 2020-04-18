В школах Узбекистана могут отменить итоговые экзамены из-за пандемии

CentralAsia (UZ) - Министерство народного образования (МНО) Узбекистана сообщило о возможной отмене итоговых и государственных экзаменов в школах.

"МНО и заинтересованные государственные учреждения рассматривают возможные варианты проведения или отмены итоговых и государственных экзаменов в 5-11 классах общеобразовательных школ. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение Специальной правительственной комиссии", — говорится в публикации на Telegram-канале пресс-секретаря министерства Анвара Умарова.

Отмечается, что об окончательном решении по данному вопросу будет сообщено дополнительно.

Школьникам рекомендуется продолжать освоение учебной программы с использованием телевизионных уроков на каналах "Онлайн-школы".

Учащиеся школ, лицеев и вузов в Узбекистане были отправлены на дистанционное обучение с 15 марта, после того, как в Ташкенте выявили первый случай заражения коронавирусом.