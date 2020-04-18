Застрявший в Таджикистане российский цирк просит денег на еду животным

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане люди скидываются на пропитание российским цирковым артистам и животным, застрявшим в стране из-за пандемии с коронавирусом, сообщает Азия Плюс.

Артисты российского цирка, приехавшие с гастролями в Душанбе в конце февраля, стали заложниками сложной ситуации: страна перекрыла границы в связи с распространением коронавируса и люди не смогли вовремя вывезти животных.

О том, что артисты с двадцатью дикими животными не смогли выехать из таджикской столицы и находятся в тяжелом положении из-за отсутствия финансовых средств для кормления зверей, таджикистанцы узнали из социальных сетей.

Крик о помощи опубликовала Кристина Солиман, друг и коллега артистов, где просила не оставаться равнодушными к людям, попавшим в беду: у животных заканчивался корм, у артистов – деньги.

Неля Шустова, артистка цирка, которая приехала на гастроли с мужем и детьми, очень переживала за своих подопечных, опасаясь, что они будут голодать.

"Таджикский работодатель обеспечил нам, артистам, проживание в гостинице, за что ему огромная благодарность, - рассказывает Неля Шустова. – Но мы очень переживаем за наших животных. Двум верблюдам, ламе и зеброиду каждый день необходимо по 6 тюков сена, по 1 кг моркови, картофеля и свеклы, 2-3 вилка капусты, яблоки, сухари и сахарок. Пума и гиена едят по 1 килограмму говядины ежедневно. Двум крокодилам необходимы куриные крылышки, а двум крупным змеям по 20 штук перепелок. Собакам мы каждый день варим каши на мясном и овощном бульоне с добавлением гречки, риса и овсянки".

«Директор цирка разрешил нам оставаться тут до открытия границ, - говорит Неля. – Тут хорошие условия: большие конюшни и стойла, достаточно много места. Нам даже дали разрешение репетировать на манеже, чтобы животные не скучали, а мы не теряли свою спортивную форму».

После опубликованного поста о помощи российским циркачам таджикистанцы стали приносить мешки с картошкой и морковью, переводить деньги на карточку.

Представители 201-й российской военной базы также приехали поддержать своих соотечественников и пообещали помогать овощами и опилками для животных.

Теперь благодаря добрым людям, артисты могут питаться бесплатно в одном из столичных кафе.