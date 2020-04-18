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  18 апреля 2020
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Госдума России разрешила мигрантам продлевать патенты без выезда из РФ

CentralAsia (CA) -  Госдума России приняла закон о новых правилах работы по патентам для мигрантов, сообщается 17 апреля на сайте Госдумы РФ.

"В соответствии с законом, иностранные граждане, прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы, смогут неоднократно обращаться с заявлением на переоформление трудового патента без выезда с территории РФ", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, поправки "направлены в том числе на обеспечение государственной безопасности, защиты здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции".

На основании трудового патента в России работают граждане стран, с которыми установлен безвизовый режим. Исключение составляют члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты, которые остались в России на время карантина, попросили российские власти временно отменить плату за патенты. Патенты обязан покупать каждый гастарбайтер, который хочет легально жить и работать в России.

Причина просьбы – вынужденный карантин, из-за которого по всей России закрылись на неопределенный срок тысячи компаний. Только в Москве с середины марта работы лишились не менее 200 тысяч мигрантов. У подавляющего большинства этих людей сейчас нет возможности оплатить документы, так как у них не было никаких сбережений. Когда же карантин закончится, без патентов они рискуют превратиться из добропорядочных мигрантов в нелегалов, что грозит принудительной депортацией и запретом на въезд в Россию.

В этом году стоимость патента для Москвы установлена в размере на уровне 5350 рублей (72 доллара США).

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