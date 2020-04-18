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  18 апреля 2020
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В Узбекистане число излечившихся от коронавируса достигло 168

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане растет число людей, излечившихся от коронавируса, 0 сообщает Минздрав. Полностью выздоровели 4 пациента с коронавирусной инфекцией из Ферганской областной инфекционной больницы. Их проводили на реабилитацию.

Трое из выздоровевших (двое из города Ташкента и одна из Андижанской области) прибыли в Фергану из Турции чартерным рейсом и были помещены на карантин в Алтыарыкский санаторий для ветеранов. После подтверждения коронавирусной инфекции они были госпитализированы в Ферганскую областную инфекционную больницу. Один пациент из Ферганы заболел в результате контакта с больным с коронавирусом. Трое из них мужчины, а одна женщина, самой старшей из них 59 лет, а младшему 22 года.

До этого времени мы сообщили о выздоровлении в Ферганской областной инфекционной больнице 2 пациентов, а сейчас их общее количество составляет 6 человек.

Количество пациентов с полным выздоровлением от коронавирусной инфекции достигло 168 человек.

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