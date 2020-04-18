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  18 апреля 2020
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В Казахстане подтверждены еще 22 новых случая коронавируса. Всего 1615

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:25 в Казахстане зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи обнаружены в городе Нур-Султан - 15, Алматинской области - 2, Актюбинской области - 2, Шымкент - 1, Павлодарской области - 1, городе Алматы - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1615 случаев, из них:

- Алматы - 505;

- Нур-Султан - 365;

- Кызылординской области - 143;

- Карагандинской области - 89;

- Акмолинской области - 81;

- Атырауской области - 76;

- Жамбылской области - 58;

- Шымкент - 58;

- Туркестанской области - 57;

- Алматинской области - 41;

- Западно-Казахстанской области - 39;

- Северо-Казахстанской области - 29;

- Актюбинской области - 27;

- Павлодарской области - 18;

- Мангистауской области - 12;

- Костанайской области - 9;

- Восточно-Казахстанской области - 8.

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