В Казахстане подтверждены еще 22 новых случая коронавируса. Всего 1615

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:25 в Казахстане зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи обнаружены в городе Нур-Султан - 15, Алматинской области - 2, Актюбинской области - 2, Шымкент - 1, Павлодарской области - 1, городе Алматы - 1.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 1615 случаев, из них:
- Алматы - 505;
- Нур-Султан - 365;
- Кызылординской области - 143;
- Карагандинской области - 89;
- Акмолинской области - 81;
- Атырауской области - 76;
- Жамбылской области - 58;
- Шымкент - 58;
- Туркестанской области - 57;
- Алматинской области - 41;
- Западно-Казахстанской области - 39;
- Северо-Казахстанской области - 29;
- Актюбинской области - 27;
- Павлодарской области - 18;
- Мангистауской области - 12;
- Костанайской области - 9;
- Восточно-Казахстанской области - 8.