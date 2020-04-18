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  18 апреля 2020
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Футболисты «Челси» выступили против сокращения их зарплат на 30%

CentralAsia (CA) -  Футболисты лондонского «Челси» в ходе переговоров с руководством клуба отказалась от сокращения зарплат на 30%, сообщает The Telegraph.

Как сообщает издание, игроки, которых на переговорах представляет капитан команды Сесар Аспиликуэта, согласны отказаться лишь от 10% своей зарплаты.

В начале апреля перерыв в чемпионате Англии, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, продлили на неопределенный срок. Представители всех клубов договорились провести консультации с игроками по поводу сокращения годовой зарплаты на 30%.

На данный момент о сокращении выплат футболистам объявил лишь «Саутгемптон». При этом масштаб снижения зарплаты не уточняется.

К 18 апреля в Великобритании зарегистрировали 109,76 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекций, от осложнений умерли 14,6 тыс. человек. Всего в мире заболели 2,2 млн человек, из них 154,7 тыс. скончались.

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