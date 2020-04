В Иерусалиме в пустом храме состоялась церемония зажжения благодатного огня

CentralAsia (CA) - В субботу, 18 апреля, в практически пустом храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи, сообщает Интерфакс.

Meanwhile #holyfire @ #holysepulchre of the Lord Jesus Christ in Jerusalem

"Why do you seek the living among the dead? He isn't here but is risen! Remember how He spoke to you..saying:The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men& be crucified& 3rd day rise again" pic.twitter.com/b5wfXiBsNr — TheNewPossibility ? (@possibility_new) April 18, 2020