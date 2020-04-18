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  18 апреля 2020
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Карантин в Узбекистане продлили до 10 мая

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане введённый до 20 апреля карантин, а также меры самоизоляции продлеваются до 10 мая 2020 года, сообщает Специальная Республиканская комиссия по борьбе с распространением коронавируса.

"Принятые комплексные меры по борьбе с коронавирусом в стране и, самое главное, осознанный переход граждан на режим «самоизоляции» и соблюдение принципа «социальной дистанции» позволили удержать под контролем распространение инфекции", - отмечается в сообщении специальной комиссии.

Решением комиссии, в целях сохранения результативности проводимых карантинных мер, введенных до 20 апреля 2020 года, ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлеваются до 10 мая 2020 года.

В Узбекистане на данный момент насчитывается 1469 случаев коронавируса.

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