Карантин в Узбекистане продлили до 10 мая

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане введённый до 20 апреля карантин, а также меры самоизоляции продлеваются до 10 мая 2020 года, сообщает Специальная Республиканская комиссия по борьбе с распространением коронавируса.



"Принятые комплексные меры по борьбе с коронавирусом в стране и, самое главное, осознанный переход граждан на режим «самоизоляции» и соблюдение принципа «социальной дистанции» позволили удержать под контролем распространение инфекции", - отмечается в сообщении специальной комиссии.

Решением комиссии, в целях сохранения результативности проводимых карантинных мер, введенных до 20 апреля 2020 года, ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлеваются до 10 мая 2020 года.

В Узбекистане на данный момент насчитывается 1469 случаев коронавируса.