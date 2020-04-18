Причиной вспышки COVID-19 в президентском дворце Афганистана стал официальный документ

Ашраф Гани (справа) и Абдулла Абдулла считают себя президентами

CentralAsia (KG) - На прошлой неделе афганские СМИ передавали, что, крайней мере, 20 чиновников, работающих во дворце президента Ашрафа Гани, заразились коронавирусом. По словам высокопоставленного чиновника здравоохранения, вспышка, как предполагается, была вызвана зараженным документом, доставленным во дворец из другого правительственного департамента.

«Загрязненный документ был отправлен в офис во дворце из другого правительственного департамента, и именно так сотрудники были заражены», - сказал Reuters чиновник на условиях анонимности.

«Некоторые сотрудники все еще работали в своих офисах, когда были получены результаты, и нам пришлось изолировать их и их семьи. Их число может быть выше», - добавил чиновник.

Правительственный источник сообщил Reuters, что Гани, который в прошлом говорил, что страдает от проблем со здоровьем, ограничил контакты с персоналом, проводя большинство встреч с помощью видеоконференций и лично встречаясь с небольшим количеством людей из своего окружения.