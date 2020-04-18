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  18 апреля 2020
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В Ташкенте от коронавируса вылечилась 83-летняя женщина

CentralAsia (UZ) -  Усилиями врачей Узбекистана вылечилась от коронавируса, находившаяся в тяжёлом состоянии, 83-летняя пациентка, - сообщил Минздрав.

В клинике Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте полностью выздоровели еще 6 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Одна из излеченных – 83-летняя женщина из Чиракчинского района Кашкадарьинской области, которая, несмотря на тяжелое состояние, полностью выздоровела благодаря усилиям врачей и эффективному лечению в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, четыре других пациента из столицы (50, 31 и 30-летние мужчины и 57-летняя женщина), один из них прибыл в город Ташкент чартерным рейсом из России, а трое других заразились в результате контакта с больными с коронавирусом. Еще один 35-летний пациент из Ферганы приехал из Казахстана.

Результаты последних лабораторных исследований показали, что они полностью выздоровели. До настоящего времени в клинике выздоровели 11 пациентов, а сейчас их количество достигло 17. В Бухарской областной инфекционной больнице 18 апреля также выздоровели еще 3 пациента (мужчины).

Сегодня достигнуто самое большое количество выздоровевших от коронавирусной инфекции, то есть 38, и общее число поправившихся в стране составляет 194 человека, - отметили в министерстве.

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