Система скорой медицинской помощи Японии на грани коллапса

CentralAsia (KG) - Больницы в Японии все чаще отказывают больным людям в госпитализации так как система здравоохранения не справляется с наплывом коронавирусных больных, а система скорой медицинской помощи Японии на грани коллапса. Об этом сообщает Associated Press.

В одном недавнем случае 80 больниц отказали в госпитализации пациента с температурой и затрудненным дыханием, и ему пришлось несколько часов искать больницу в центре Токио, которая бы лечила его. Другой мужчина с температурой попал в больницу после того, как медработники безуспешно связались с 40 клиниками.

Японская ассоциация неотложной медицины и Японское общество экстренной медицины заявляют, что многие отделения неотложной помощи в больницах отказываются лечить людей, в том числе страдающих от инсультов, сердечных приступов и внешних травм.

Первоначально Япония, казалось, контролировала вспышку, преследуя очаги инфекций в определенных местах, обычно в закрытых помещениях, таких как клубы, спортивные залы и места встречи. Но распространение вируса оказался быстрей этого подхода и сейчас большинство новых случаев невозможно отследить.

Помимо общего нежелания населения принимать во внимание социальное дистанцирование, эксперты винят в некомпетентности правительство, а также нехватку защитных средств для медицинских работников. Японии не хватает больничных коек, медицинских работников и оборудования. В результате принудительной госпитализации любого подозреваемого человека, даже с легкими симптомами, больницы переполнились и ощущается нехватка медперсонала.

Также Япония, встревоженная растущей смертностью от коронавирусов, изо всех сил старается расширить тестирование «не выходя из машин».

В течение нескольких недель Япония ограничивала тестирование на коронавирус, несмотря на призывы многих экспертов в области здравоохранения, которые считают, что тестирование жизненно важно для выявления случаев и замедления распространения.

По данным Оксфордского университета, в марте в Японии было проведено около 52 000 тестов с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), или всего 16% от числа проведенных в Южной Корее.

Эксперты утверждают, что стратегия Японии по ограничению количества ПЦР-тестов затруднила отслеживание этой болезни и она распространилась в Токио и других крупных городах. Это привело к волне внутрибольничных инфекций, после чего некоторые из них пришлось закрыть.

По данным общественной телекомпании NHK, общее число случаев заражения в Японии составляет более 9 800, при этом 207 человек умерли.