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  19 апреля 2020
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Главного санитарного врача Алматы отстранили от должности
Предыстория: За 2 дня Алматы стал эпицентром COVID-19 в стране из-за массового заражения врачей

CentralAsia (KZ) -  Айзат Молдагасимова покинула пост главного санитарного врача Алматы, передает Tengrinews.kz.

«Отстранили от должности на период служебного расследования в связи с обращением врачей. По этому поводу 22 апреля приезжает комиссия, будет расследование», - сказала Молдагасимова.

Молдогасимова подвергла критике врачей Центральной городской клинической больницы после заражении 182 медработников коронавирусом.

Однако ее должность не осталась вакантной на время расследования. В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что главным санитарным врачом Алматы назначен Жандарбек Бекшин.

Еще в начале марта Бекшин был главный санитарным врачом страны и прославился после прогноза о появлении первого больного в Казахстане со словами «наконец-то». Через несколько дней он был уволен.

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