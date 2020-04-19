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  19 апреля 2020
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В Узбекистане от коронавируса умерла 77-летняя женщина

CentralAsia (UZ) -  От пневмонии и острой дыхательной недостаточности 18 апреля в Ташкенте скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава.

В Ташкенте 7 апреля этого года 77-летняя женщина была помещена на карантин с хроническим бронхитом, ателектазом легких, гипертонией. После диагностических тестов у пациентки была диагностирована коронавирусная инфекция Covid-19.

После этого её перевели в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии для оказания специализированной медицинской помощи.

Однако, несмотря на реанимационное лечение, проводимое вирусологами, пульмонологами, терапевтами, кардиологами, реаниматологами в соответствии со стандартами, женщина скончалась 18 апреля от осложнений: тяжелой двусторонней бронхопневмонии, острой дыхательной недостаточности и отека легких.

На настоящий момент в Узбекистане 5 человек стали жертвами коронавируса.

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