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  19 апреля 2020
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В Казахстане подтверждены 24 новых случая заражения коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 в Казахстане зарегистрированы 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в городе Алматы - 6, Павлодарской области - 4, Кызылординской области - 4, Атырауской области - 3, Нур-Султане - 3, Жамбылской области - 2, Акмолинской области - 1, Карагандинской области - 1.

На 19 апреля в Казахстане зарегистрированы 1654 случаев заражения коронавирусом.

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