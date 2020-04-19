Исследование антител показывает, что COVID-19 распространен гораздо шире, чем считалось ранее

CentralAsia (KG) - Новое исследование в Калифорнии показало, что число людей, зараженных коронавирусом, может быть в десятки раз выше, чем считалось ранее. Об этом пишет Гардиан.

Исследование, проведенное в Стэнфордском университете, было опубликовано в пятницу и пока не получило рецензии. Ученые проверили образцы крови у 3330 человек в округе Санта-Клара и обнаружило, что вирус встречается в 50–85 раз чаще, чем указывали официальные данные.

Чтобы ослабить меры карантина, существующие в настоящее время, и чтобы остановить распространение Covid-19, чиновники здравоохранения должны сначала определить, сколько людей было заражено. Исследователи говорят, что крупные исследования распространенности вируса в регионе могут сыграть ключевую роль.

«Это имеет значение для изучения того, как далеко мы продвинулись в ходе эпидемии», - сказал Эран Бендавид, доцент медицины в Стэнфордском университете, который руководил исследованием. «Это имеет значение для моделей эпидемий, которые используются для разработки политики и оценки того, что это значит для нашей системы здравоохранения».

Исследователи отметили, что это первое крупномасштабное исследование такого рода в США. Исследование проводилось путем выявления антител у здоровых людей с помощью теста на кровь из пальца, который показывает, заразились и выздоровели ли они от вируса. Добровольцы для исследования были наняты через рекламу в Facebook, которая, по словам исследователей, была предназначена для сбора репрезентативной выборки демографии и географии округа.

На момент исследования в округе Санта-Клара было подтверждено 1094 случая заболевания Covid-19, в результате которого погибло 50 человек. Но, исходя из количества участников, у которых есть антитела, исследование предполагает, что к началу апреля в округе Санта-Клара было инфицировано от 48 000 до 81 000 человек.

Это также означает, что коронавирус потенциально гораздо менее смертоносен для всего населения, чем первоначально предполагалось. По состоянию на вторник, уровень смертности от коронавируса в США составил 4,1%, и исследователи из Стэнфорда сказали, что их результаты показывают, что уровень смертности составляет всего 0,12–0,2%.

Некоторые считают, что это исследование означает, что мы ближе к коллективному иммунитету (концепции, согласно которой, если достаточное количество людей в популяции выработало антитела к болезни, эта популяция становится иммунной), чем ожидалось. Это позволило бы некоторым быстрее вернуться к работе, стратегия которой в настоящее время используется в Швеции. Но исследователи сказали, что не стоит спешить с выводами и не делать политических решений, пока не будет проведено больше исследований.

Исследование подтверждает широко распространенное мнение о том, что коронавирусом заражено гораздо больше людей, чем первоначально предполагалось, говорит Артур Рейнгольд, профессор эпидемиологии в Калифорнийском университете в Беркли, который не участвовал в исследовании, но это не означает, что карантин будет отменен в ближайшее время.

«Идея о том, что это будет карта для работы или для пробежки, имеет две проблемы: мы не знаем, защищают ли вас антитела и, если да, то как долго, плюс у очень небольшого процента населения есть антитела», - сказал он.

Даже с учетом скорректированного уровня инфицирования, как установлено в исследовании, только 3% населения имеют коронавирус, то есть 97% не имеют. Чтобы достичь коллективного иммунитета, значительная часть населения должна быть инфицирована и вылечена от коронавируса.

Также неясно, является ли исследование, проведенное исключительно для жителей округа Санта-Клара, репрезентативным для остальной части Соединенных Штатов, считают исследователи.

«Абсолютно важно, чтобы подобные исследования проводились по всей стране», - сказала Джаянта Бхаттачарья, профессор Стэнфорда и автор исследования. «Совершенно очевидно, что вирус в некоторых областях более распространен, чем в других, и понимание распространенности вирусов в каждом регионе является критически важным шагом на пути к выработке определенной политики».

В настоящее время проводятся другие масштабные исследования. Национальный институт здравоохранения тестирует 10 000 человек. Калифорнийский университет в Беркли собирается протестировать 5000 здоровых добровольцев, чтобы выяснить, есть ли у них коронавирус.