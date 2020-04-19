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  19 апреля 2020
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За сутки в Китае выявили 16 зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в материковом Китае зафиксировали 16 новых случаев заражения коронавирусом, девять из которых оказались завозными, сообщает Национальная комиссия по вопросам здравоохранения КНР.

За прошедшие сутки в стране не умер ни один пациент с COVID-19. Лечиться от него в Китае продолжает 1041 человек, 85 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

С начала эпидемии в КНР коронавирусом заразились свыше 82,7 тыс. человек, из них более 1,5 тыс. прибыли из-за границы. Умерли от вызванных COVID-19 осложнений 4632 человека, выздоровели — более 77 тыс., следует из данных комиссии.

Китай стал источником новой коронавирусной инфекции. Первые случаи заражения были выявлены в городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. В конце марта власти страны сообщили, что в целом смогли остановить распространение коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом Китай находится на седьмом месте. Лидируют по этому показателю США, в которых COVID-19 заразились 734,5 тыс. человек. Следом за ними идет Испания со 194,4 тыс. заболевших, а третье место по их числу занимает Италия — 175,9 тыс. человек.

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