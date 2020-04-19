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  19 апреля 2020
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У проживающих за рубежом 73 граждан Узбекистана диагностировали коронавирус
Предыстория: Более сотни трудовых мигрантов, больных коронавирусом, обнаружили в хостеле в Ленинградской области

CentralAsia (UZ) -  Минздрав Узбекистана сообщил о случаях коронавирусной инфекции среди граждан Узбекистана за рубежом.

Как следует из информации Оперативного штабе Министерства иностранных дел, по состоянию на 18 апреля больше всего заражённых коронавирусом граждан Узбекистана находится в России - 42 человека, далее следуют Казахстан (6) и Греция (6):

Австрия - 1
Армения - 1
США - 11
ОАЭ - 1
Греция - 6
Израиль - 1
Республика Корея - 1
Россия - 42
Таиланд - 1
Турция - 1
Япония - 1
Казахстан - 6

Это заболевание в обще сложности было диагностировано у 73 граждан Узбекистана, находящихся за границей.

В Узбекистане на настоящее время зарегистрировано 1495 случаев коронавируса.


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