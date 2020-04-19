У проживающих за рубежом 73 граждан Узбекистана диагностировали коронавирус

CentralAsia (UZ) - Минздрав Узбекистана сообщил о случаях коронавирусной инфекции среди граждан Узбекистана за рубежом.

Как следует из информации Оперативного штабе Министерства иностранных дел, по состоянию на 18 апреля больше всего заражённых коронавирусом граждан Узбекистана находится в России - 42 человека, далее следуют Казахстан (6) и Греция (6):

Австрия - 1

Армения - 1

США - 11

ОАЭ - 1

Греция - 6

Израиль - 1

Республика Корея - 1

Россия - 42

Таиланд - 1

Турция - 1

Япония - 1

Казахстан - 6



Это заболевание в обще сложности было диагностировано у 73 граждан Узбекистана, находящихся за границей.

В Узбекистане на настоящее время зарегистрировано 1495 случаев коронавируса.





