Трамп готов помочь Ирану аппаратами ИВЛ, освободившихся в США после спада эпидемии

CentralAsia (CA) - США готовы помочь Ирану в борьбе с распространением COVID-19 и отправить аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил президент Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме 19 апреля.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/nurNOvlZjJ — The White House (@WhiteHouse) April 18, 2020

По словам Трампа, в ближайшее время в США из-за спада эпидемии коронавируса высвободиться большое количество аппаратов ИВЛ.

«Если им [Ирану] нужны аппараты ИВЛ — мы могли бы их отправить. Я предложил им помощь, если они захотят», — сказал Трамп.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в Иране остается самой тяжелой в Ближневосточном регионе. В стране зафиксировано более 80,8 тыс. заразившихся и 5 тыс. смертей.

Коронавирусом в Иране заразились множество высокопоставленных чиновников, среди которых и председатель парламента Али Лариджани.

США на первом месте в мире по числу заражённых коронавирусом - более 735 тысяч. Количество погибших на сегодняшний день составляет более 39 тысяч человек.