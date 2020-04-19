Узбекистан отправил в Россию 5 млн медицинских масок

CentralAsia (UZ) - Узбекистан передал Москве гуманитарную помощь в виде медицинских масок и медицинской марли. Самолет с грузом прибыл в столичный аэропорт Шереметьево, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление секретариата вице-премьера Алексея Оверчука.

В общей сложности российской стороне передадут 5 млн масок.

Как отметили в секретариате, в аэропорту самолет встречали представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития России.

В свою очередь Россия до конца весны планирует отправить в страны СНГ 3065 тест-наборов для лабораторной диагностики, каждый из которых позволяет сделать до 100 исследований на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом и в МИД России.

В течение марта российская сторона отправила странам содружества 1376 таких тест-наборов.