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  19 апреля 2020
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Узбекистан отправил в Россию 5 млн медицинских масок

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан передал Москве гуманитарную помощь в виде медицинских масок и медицинской марли. Самолет с грузом прибыл в столичный аэропорт Шереметьево, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление секретариата вице-премьера Алексея Оверчука.

В общей сложности российской стороне передадут 5 млн масок.

Как отметили в секретариате, в аэропорту самолет встречали представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития России.

В свою очередь Россия до конца весны планирует отправить в страны СНГ 3065 тест-наборов для лабораторной диагностики, каждый из которых позволяет сделать до 100 исследований на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом и в МИД России.

В течение марта российская сторона отправила странам содружества 1376 таких тест-наборов.

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