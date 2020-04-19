За сутки в России зафиксировали рекорд как по числу выявленных случаев COVID-19, так и по числу погибших

CentralAsia (KG) - За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 42 853 человек. Таким образом, число инфицированных удвоилось за пять дней: 14 апреля оперштаб сообщил, что всего заразились более 20 тыс. человек.

С начала пандемии общее число подтвержденных случаев заболевания выросло до 42, 8 тыс., удвоившись за пять дней.

Также за сутки умерли 48 человек, всего — 361 человек.

Больше всего заболевших по-прежнему зарегистрировано в Москве, за минувшие сутки там подтвердили 3750 случаев заболевания. Почти 85% из них — люди младше 65 лет. С начала пандемии в городе выявлено 24 323 случая заражения.