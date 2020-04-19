[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в России зафиксировали рекорд как по числу выявленных случаев COVID-19, так и по числу погибших

CentralAsia (KG) -  За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 42 853 человек. Таким образом, число инфицированных удвоилось за пять дней: 14 апреля оперштаб сообщил, что всего заразились более 20 тыс. человек.

С начала пандемии общее число подтвержденных случаев заболевания выросло до 42, 8 тыс., удвоившись за пять дней.

Также за сутки умерли 48 человек, всего — 361 человек.

Больше всего заболевших по-прежнему зарегистрировано в Москве, за минувшие сутки там подтвердили 3750 случаев заболевания. Почти 85% из них — люди младше 65 лет. С начала пандемии в городе выявлено 24 323 случая заражения.

print
  • В Казахстане подтверждены 24 новых случая заражения коронавирусом
  • В США число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч
  • В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 85 и достигло 1490


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com