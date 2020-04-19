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  19 апреля 2020
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В Узбекистане 204 пациента по всей стране вылечились от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  На сегодняшний день в общей сложности 204 пациента по всему Узбекистану полностью вылечились от коронавирусной инфекции, - сообщил Минздрав.

Сегодня, 19 апреля, 10 пациентов с коронавирусной инфекцией, находившиеся в специализированном медицинском учреждении Бухарской области, полностью выздоровели и проходят реабилитацию.

Из тех, кто выздоровел, 9 - мужчины и 1 женщина. 3 из них из Самаркандской области, 2 из Кашкадарьинской области и по 1 из Ташкентской, Навоийской, Сурхандарьинской, Джизакской и Андижанской областей.

Самому старшему из пациентов было 55 лет, а самому младшему - 19 лет.

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