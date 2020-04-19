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  19 апреля 2020
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В Республиканском перинатальном центре в Ташкенте у роженицы выявили коронавирус

CentralAsia (UZ) -  Республиканский перинатальный центр в Ташкенте, более известный как Сампи, закрыт на карантин вместе с роженицами и персоналом. Об этом сообщил 19 апреля член штаба по борьбе с коронавирусом при Минздраве Узбекистана Хабибулла Окилов. Как сообщается, 16 апреля у одной из рожениц был выявлен коронавирус. Пациентка была переведена в 3-й родильный комплекс. А перинатальный центр закрыт на карантин.

По словам Окилова, пока в анализах персонала и пациентов коронавирус не определен. Вопрос открытия центра будет решаться в соответствии с правилами карантина.

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