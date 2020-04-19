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  19 апреля 2020
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В Казахстане зарегистрированы 15 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 1676

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:20 в Казахстане зарегистрированы 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи выявлены в городе Алматы - 5, Павлодарской области - 4, Карагандинской области - 3, Нур-Султане - 1, Атырауской области - 1, Жамбылской области - 1.

На 18 апреля в Казахстане всего подтверждены 1676 заражённых коронавирусом.

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