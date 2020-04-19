Православные отмечают Пасху в условиях карантина (фото)

CentralAsia (CA) - Сегодня, 19 апреля, во всем мире православные христиане празднуют Пасху. Поскольку праздник пришелся на карантин из-за коронавируса, священники большинства конфессий призывают верующих воздержаться от походов в церковь и молиться дома.

Всего в этом году в большинстве стран Пасха - самый главный религиозный праздник почти 300 миллионов православных в мире был отменен или ограничен из-за пандемии COVID-19.

В Греции сегодня все улицы пустые, люди празднуют дома, вместо того, чтобы массово собираться в церквях. Также грекам в этом году пришлось обойтись без благодатного огня из Иерусалима, который приехал в Афины, но не был развезен по храмам страны. Однако, власть все же решила порадовать людей фейерверками, которые запустили над древним храмом Парфенон на холме Акрополя в Афинах.

В Болгарии православная церковь противостояла призывам закрыть церковь на Пасху, но выполняла требования органов здравоохранения: все верующие были в масках и соблюдали дистанцию.

В Румынии священники в сопровождении волонтеров, которые были в защитных костюмах, раздавали верующим священный огонь, так как накануне власти запретили населению посещать храмы. Люди также присоединялись к богослужениям онлайн.

В Беларуси и России церкви не закрывали, но верующих просили придерживаться карантинных ограничений, а также присоединяться к богослужениям онлайн.