[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число погибших от коронавируса в Европе перевалило за 100 тыс.
Коронавирусные похороны в Мадриде
Коронавирусные похороны в Мадриде

CentralAsia (KG) -  По данным Центра коронавируса Джона Хопкинса в европейских странах от коронавируса погибли 100 316 человек. В статистику входят все официальные случаи смерти в европейских странах, за исключением России.

Италия по-прежнему занимает первое место по количеству погибших – 23 227 человек. За ней следуют Испания с числом погибших 20 453 и Франция с 19 323 смертельными случаями.

print
  • За сутки в России зафиксировали рекорд как по числу выявленных случаев COVID-19, так и по числу погибших
  • Президент США Трамп высказал предположение, что Китай мог преднамеренно вызвать эпидемию
  • Власти Саудовской Аравии рекомендовали в Рамадан молиться дома


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com