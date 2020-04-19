Число погибших от коронавируса в Европе перевалило за 100 тыс.

Коронавирусные похороны в Мадриде

CentralAsia (KG) - По данным Центра коронавируса Джона Хопкинса в европейских странах от коронавируса погибли 100 316 человек. В статистику входят все официальные случаи смерти в европейских странах, за исключением России.



Италия по-прежнему занимает первое место по количеству погибших – 23 227 человек. За ней следуют Испания с числом погибших 20 453 и Франция с 19 323 смертельными случаями.