В Узбекистане от коронавируса вылечились ещё 10 человек. Всего 214

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане количество вылечившихся от коронавируса увеличилось на 10 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

19 апреля в Ташкенте от вируса вылечились 10 пациентов. Среди них 6 мужчин и 4 женщин. Самому старшему из них 61 год, а младшему 13 лет. Кроме того, в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии полностью выздоровели 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Все выздоровевшие приехали в Ташкент из Турции чартерным рейсом. Среди пациентов 7 мужчин и 4 женщин. Самому старшему из них 51 год, а младшему 23 года.

Таким образом, общее число выздоровевших по стране составляет 214 человек.



