[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане от коронавируса вылечились ещё 10 человек. Всего 214

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане количество вылечившихся от коронавируса увеличилось на 10 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

19 апреля в Ташкенте от вируса вылечились 10 пациентов. Среди них 6 мужчин и 4 женщин. Самому старшему из них 61 год, а младшему 13 лет. Кроме того, в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии полностью выздоровели 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Все выздоровевшие приехали в Ташкент из Турции чартерным рейсом. Среди пациентов 7 мужчин и 4 женщин. Самому старшему из них 51 год, а младшему 23 года.

Таким образом, общее число выздоровевших по стране составляет 214 человек.

print
  • Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек
  • Госдума России разрешила мигрантам продлевать патенты без выезда из РФ
  • За сутки в Китае выявили 16 зараженных коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com