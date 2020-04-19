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  19 апреля 2020
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Совет улемов Саудовской Аравии призвал мусульман мира молиться дома во время Орозо
Карантин в Каабе, Мекка
Карантин в Каабе, Мекка

CentralAsia (KG) -  Генеральный секретариат Совета улемов Саудовской Аравии настоятельно призвал всех мусульман подготовиться к Священному месяцу Рамадан и соблюдать меры предосторожности и профилактики при выполнении всех актов поклонения.

Генеральный секретариат выпустил следующие рекомендации для мусульман:

- мусульмане должны соблюдать решения компетентных органов в своих странах или странах, в которых они проживают, которые направлены на сохранение общественного здоровья и ограничение распространения новой пандемии коронавируса;

- мусульмане должны совершать обязательные молитвы и молитвы Таравих в своих домах, если их рекомендуют компетентные органы в своих странах или странах, в которых они проживают;

- мусульмане должны избегать собраний, учитывая, что собрание считается основной причиной распространения инфекции согласно соответствующим медицинским отчетам, включая ифтары и сухуры.

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