Совет улемов Саудовской Аравии призвал мусульман мира молиться дома во время Орозо

Карантин в Каабе, Мекка

CentralAsia (KG) - Генеральный секретариат Совета улемов Саудовской Аравии настоятельно призвал всех мусульман подготовиться к Священному месяцу Рамадан и соблюдать меры предосторожности и профилактики при выполнении всех актов поклонения.



Генеральный секретариат выпустил следующие рекомендации для мусульман:

- мусульмане должны соблюдать решения компетентных органов в своих странах или странах, в которых они проживают, которые направлены на сохранение общественного здоровья и ограничение распространения новой пандемии коронавируса;

- мусульмане должны совершать обязательные молитвы и молитвы Таравих в своих домах, если их рекомендуют компетентные органы в своих странах или странах, в которых они проживают;

- мусульмане должны избегать собраний, учитывая, что собрание считается основной причиной распространения инфекции согласно соответствующим медицинским отчетам, включая ифтары и сухуры.