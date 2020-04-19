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  19 апреля 2020
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В Казахстане выявлены 35 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 1711

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:10 в Казахстане зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Случаи обнаружены в Западно-Казахстанской области - 16, городе Алматы - 6, Шымкент - 5, Алматинской области - 3, Северо-Казахстанской области - 1, Туркестанской области - 3, Кызылординской области - 1.

Общее количество заражённых в стране достигло 1711 человек.

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